"Keine andere Wahl als Vertragsverletzungsverfahren"

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Tschechien, Ungarn und Polen angekündigt, weil diese keine Flüchtlinge beherbergen. Die drei Länder hätten im Rahmen des Programms zur Neuverteilung von 160.000 Flüchtlingen in der EU mehr als ein Jahr lang überhaupt niemanden aufgenommen, sagte Juncker am Mittwoch.

"Damit haben wir keine andere Wahl, als heute ein Vertragsverletzungsverfahrengegen diese drei Länder in Kraft zu setzen", fügte Juncker hinzu. Und weiter: "Hierbei geht es nicht – ich möchte dies unterstreichen – um Sanktionen, sondern es geht darum, deutlich zu machen, dass getroffene Entscheidungen geltendes Recht sind – selbst wenn man dagegen gestimmt hat."

Am Dienstag hatte die EU-Kommission ihre davor mehrfach erhobene Drohung wahr gemacht und ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen, die Tschechische Republik sowie Ungarn eingeleitet. Im September 2015 hatten sich die EU-Staaten unter luxemburgischem Ratsvorsitz darauf geeinigt, 120.000 Asylsuchende in der Union umzuverteilen. Ein Vierteljahr vor Auslaufen des Vertrages sind aber noch nicht einmal 21.000 Flüchtlinge umgesiedelt worden.

Damit sollten insbesondere Griechenland und Italien entlastet werden, die vom massiven Zustrom von Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten des Nahen Ostens überfordert waren. Bei der Abstimmung der EU-Innenminister in Brüssel stimmten Tschechien, Rumänien, Ungarn und die Slowakei dagegen. Dies reichte jedoch nicht aus, um das Vorhaben zu kippen.

