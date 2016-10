Ukip-Politiker in "kritischem Zustand"

Interimsparteichef Nigel Farage sagte britischen Medien, Woolfe befinde sich in einem "kritischen Zustand". Vorausgegangen sei ein Streit während eines Treffens von Ukip-Abgeordneten im Straßburger EU-Parlament. Woolfe sei "zusammengebrochen", sagte Farage.

Nach Darstellung eines Parteimitglieds zettelte Woolfe einen Streit mit einem anderen Abgeordneten an, und es kam zu einer Schlägerei.

Woolfe wird als heißer Kandidat für das Amt des Ukip-Chefs gehandelt und gilt als Favorit von Langzeitchef Nigel Farage. Die rechtspopulistische Partei befindet sich in einer Führungskrise, seit die Vorsitzende Diane James am Mittwoch ihr Amt nach nur 18 Tagen überraschend niederlegte ( ► Link ).

Woolfe hatte erst am Mittwoch seine Bewerbung für das Amt des Parteichefs bekannt gegeben. Die britische Nachrichtenagentur PA berichtete unter Berufung auf Insider, es sei bei dem Streit im EU-Parlament um Vorschläge Woolfes gegangen, Ukip könne sich der Konservativen Partei in Großbritannien anschließen. Nach dem historischen Votum der Briten für einen Austritt ihres Landes aus der EU am 23. Juni hat die Ukip-Partei ihr wichtigstes politisches Ziel erreicht.