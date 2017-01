Wohin soll die Reise gehen?

Seit Freitagnachmittag steht in den Messehallen auf Kirchberg wieder alles im Zeichen der schönsten Zeit im Jahr: dem Urlaub. Auf 14.000 Quadratmetern bieten an die 130 Aussteller eine reichhaltige Palette an Reisezielen rund um die Welt. Neben heimischen Reiseanbietern, locken Vertreter aus dem Tourismusbereich aus dem nahen und fernen Ausland mal mit Sonne, Strand und Meer, mal mit sportlichem Bergurlaub oder interessanten Städtereisen.

Die für den Tourismus zuständige luxemburgische Staatssekretärin Francine Closener warb ihrerseits für Luxemburg, das in den Augen ausländischen Touristen durchaus ein "exotisches" Reiseziel sein kann. Die LSAP-Politikerin meinte unter anderem, dass Luxemburg sich vor allem als Wanderland etablieren könnte, ganz nach dem Vorbild der Schweiz oder Österreichs. Hier böten das Mullerthal und das Ösling noch genügend Entwicklungspotential.

Die Tourismusmesse in den Hallen 7, 8 und 9 statt ist noch am Samstag und Sonntag von jeweils 10 bis 19 Uhr geöffnet.