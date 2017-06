Fällt das große Fest ins Wasser?

Erst Hitze, dann Hagel: Nach tagelanger Trockenheit ist am Donnerstag eine Gewitterfront an Luxemburg über Rheinland-Pfalz und das Saarland hinweggefegt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor schweren Sturmböen, Hagel und Starkregen.

Nach Angaben der Polizei gab es im Saarland insgesamt 43 Einsätze - in Saarbrücken, St. Ingbert und St. Wendel. Meist habe es sich dabei um umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und überflutete Fahrbahnen gehandelt. Teilweise seien Hagelkörner in Größe von Murmeln vom Himmel gefallen. Zwei Mal mussten die Einsatzkräfte wegen eines Blitzeinschlags ausrücken, unter anderem geriet das Dachgeschoss eines Wohngebäudes in Flammen.

Und Luxemburg? In einer Unwetterwarnung von Meteolux für Donnerstagnachmittag ist von lokalen Unwettern mit starken Böen und Hagel die Rede. Das Risiko ist als hoch, dass es bei verschiedenen Festen im Land am Vorabend zum Nationalfeiertag nass und ungemütlich werden kann.

Schwere Unwetter haben am Donnerstagmittag Teile von Norddeutschland getroffen. In Hamburg war kurzzeitig auch ein Tornado zu sehen. Eine Person wurde starb bei dem Unwetter.