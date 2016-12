Asselborn auf Kuba

Jean Asselborn war Anfang der Woche auf Kuba, um an der Trauerfeier für den umstrittenen kubanischen Revolutionsführer Fidel Castro teilzunehmen. Diese fand am Dienstag auf dem berühmten Revolutionsplatz in La Havana statt, wo der verstorbene Castro auch seine stundenlangen Reden an seine Anhänger hielt.

Der luxemburgische Außenminister traf während seines Aufenthalt auch den kubanischen Außenminister Bruno Eduardo Rodrigues Parrilla. Er unterhielt sich mit ihm über die Beziehungen zwischen der beiden Länder und den Beziehungen zwischen der EU und Kuba.

Am 12. Dezember wird ein Abkommen zwischen dem Inselstaat und der Union unterschrieben, durch den der politische Dialog verbessert werden soll. Die Union werde Kuba dann auf seinem Weg in die Modernisierung unterstützen. Die Regierung erinnert in ihrer Mitteilung daran, dass die Menschenrechte natürlich ein Kernpunkt der bilateralen Beziehungen sind.