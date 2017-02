Polizei sucht diese zwei Frauen

Einer Frau wird am 29. Juli in Bartringen in einem Einkaufszentrum die Brieftasche gestohlen. Sechs Monate später sucht die Polizei mit einem Foto zwei tatverdächtige Frauen. Sie sollen ihrem Opfer die Brieftasche gestohlen haben. Anschließend versuchten sie mit der Karte mehrmals an einem Geldautomaten in Strassen Bargeld abzuheben.

Die Polizei spricht von einer Täterin und deren Komplizin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Capellen unter der Telefonnummer 499 735 00 entgegen.