In der Schweiz bebt die Erde

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat im Kanton Schwyz ein Erdbeben registriert. Das Beben ereignete sich am 6. März 2017 um 21:12:07 Uhr (Lokalzeit) mit einer Magnitude von 4,7 auf der Richterskala.

Felt #earthquake M4.6 strikes 58 km SE of Zürich (Switzerland) 5 min ago. Please report to: https://t.co/h7nIEyXCgA pic.twitter.com/OpInUqPtQU