Fußgängerin angefahren

Eine Fußgängerin wird am Freitag gegen 13.00 Uhr in der route de Luxembourg in Lorentzweiler von einem Auto erfasst, als sie die Straße an einem Fußgängerüberweg überquert.

Der Fahrer übersieht die Frau. Die Passantin wird über die Motorhaube geworfen und stößt mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe.

Wegen ihrer Verletzungen wird die Frau ins Krankenhaus gebracht.