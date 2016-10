Museumsnacht erzielt Besucherplus

Das melden die städtischen Museen in ihrer Bilanz. 17.017 Besucher wurden in den sieben Museen der Stadt gezählt, die für die Veranstaltung ihre Türen geöffnet hatten. Das ist ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Sechs neue Ausstellungen in sechs Museen hatten zuvor eröffnet, so dass es viel Neues zu entdecken gab.

Erfolg gibt es auch in puncto Altersdurchschnitt zu melden. Mit der diesjährigen Auflage sei ein deutlich jüngeres Publikum angesprochen worden als in den Jahren zuvor, heißt es in dem Communique ebenfalls.

Das hängt damit zusammen, dass sich in diesem Jahr sieben Jugendliche und Jugendgruppierungen als Museumsführer betätigt und der Öffentlichkeit ihren Blickwinkel auf Kunstepochen, Künstler und Werke näher gebracht haben. In den Jahren zuvor hatte das "Coup du coeur" meist eine Person des öffentlichen Lebens übernommen.

Eröffnet wurde die Nacht der Nächte am Samstag Abend mit dem Besuch der großherzoglichen Familie, die von Kulturminister Xavier Bettel und Staatssekretär Guy Ahrendt durch ausgewählte Sammlungen begleitet wurden.

Am Samstag, 14. Oktober 2017 ist die nächste Museumsnacht angesetzt.