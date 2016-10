Gewerkschaftsgeschichte in Buch und Film

Am Mittwoch lud der OGBL im Rahmen seiner Feierlichkeiten zu „100 Joer frëi Gewerkschaften“ zu einer Pressekonferenz ein, wo sowohl der Film „Streik!“ von Andy Bausch als auch das Jubiläumsbuch „100 Joer fräi Gewerkschaften 1916-2016“ vorgestellt wurden.

Produzent Paul Thiltges und Regisseur Andy Bausch erzählten beide von einer Herausforderung die der Film darstellte. „Ich war geehrt von der Anfrage des OGBL, gleichzeitig hatte ich Angst davor, da ich bis zu dem Zeitpunkt recht wenig über die Gewerkschaftsbewegung in Luxemburg wusste. Auch wollte ich die Zuschauer keineswegs mit dieser doch sehr trockenen Materie langweilen“, so Andy Bausch. André Roeltgen, Präsident des OGBL, beteuerte indes, dass dem keinesfalls so ist: „Es ist ein sehr dynamischer Film geworden und ich denke sowohl der Film als auch das Buch werden als zukünftige Referenz für die Sozialgeschichte in Luxemburg gelten."

Die Historiker Denis Scuto und Frédéric Krier, zusammen mit Arnaud Sauer und Jacques Maas Herausgeber des Buches, gaben einen kurzen Überblick über die im Buch zusammengefassten Artikel zur Gewerkschaftsbewegung in Luxemburg. „Bietet der Film einen groben Überblick über die Materie, so wartet das Buch mit detaillierten Artikeln über die einzelnen Epochen auf. Besonders die letzten 50 Jahre der Gewerkschaftsbewegung, die bisher größtenteils unerforscht waren, wurden nach akademischen Standards aufgearbeitet“, erklärten Denis Scuto und Frédéric Krier.

Das Buch, gedruckt bei den „Editions LePhare“, ist, inklusive DVD, demnächst im Buchhandel zum Preis von 47 Euro erhältlich.