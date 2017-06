Von einer Baustelle zur nächsten

In den Pfingstferien (vom 3. bis zum 11. Juni) werden Teilabschnitte der Linie 60 wegen Bauarbeiten von der CFL für den Schienenverkehr gesperrt. Auf dem Stück Bettemburg bis Volmerange-les-Mines werden die Schienen erneuert, an der Haltestelle Dudelange-Usines neue Bahnanlagen gebaut. Wegen Modernisierungsarbeiten am Differdinger Bahnhof wird auch der Teilabschnitt Esch-Petingen gesperrt sein. Für Schienenersatzverkehr zwischen Esch, Petingen und Rodange ist gesorgt, heißt es von der CFL.

Auch die Linie 10 zwischen Luxemburg und Gouvy (B) wird Pfingsten durch Arbeiten an den Schienen beinträchtigt sein. Der Abschnitt zwischen Ettelbrück und Ulflingen wird am Pfingstwochenende (3. bis 5. Juni) gesperrt sein. Die CFL hat vor die Schieneninfrastrucktur am Bahnhof Goebelsmühle zu ersetzen. Zudem soll die Stromversorgung auf dem Teilstück verbessert werden. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Kautenbach und Wilwerwiltz, in der Nähe der Tunnel Hockslay und Kirchberg, werden Sicherheitsmaßnahmen gegen das Steinschlagrisiko am Streckenrand getroffen.

Das Teilstück der Linie 30 vom Luxemburg bis Oetringen wird am Wochenende vom 17. bis 18. Juni wegen des Baus einer zweiten Bahn auf dem Abschnitt Hamm-Sandweiler-Contern gesperrt. Die Züge werden über Syren umgeleitet; die Haltestellen Cents-Hamm und Sandweiler-Contern können nur noch per Bus erreicht werden.

Das Teilstück Luxemburg-Dommeldingen der Linie 10 muss an zwei Wochenenden (10./11. Juni und 17./18. Juni) gesperrt werden. Dann wird an der neuen Bahnhaltestelle Paffenthal-Kirchberg und an dem Viadukt Pulvermühle gearbeitet. Die Haltestelle Pfaffenthal-Kirchberg soll am 10. Dezember in Betrieb gehen.

Bis zum 30. Juni werden wegen der Arbeiten verschiedene Züge der Linie 10 nicht fahren. Die Züge von Luxemburg nach Mersch um 07.01 Uhr sowie um 17.03 Uhr, als auch die Züge von Mersch nach Luxemburg um 07.34 Uhr fahren in dem Zeitraum nicht mehr.

Die CFL rät, die Züge (Luxemburg-Mersch) von 06.54 Uhr, 07.24 Uhr, 16.54 Uhr und 17.24 Uhr zu nehmen. Auf der Strecke Mersch - Luxemburg sind es die Züge um 07.13 Uhr und 07.43 Uhr.

Auch die Linie 50 (Luxemburg-Kleinbettingen-Arlon) ist am Wochenende vom 17./18. Juni von Bauarbeiten betroffen. Hier wird Schienenersatzverkehr eingesetzt. Grund ist die Erneuerung des Kleinbettinger Bahnhofs. Dieser wird an den Wochenenden vom 1./2. und vom 8./9. Juli optisch und sicherheitstechnisch aufgewertet.

Auch auf der Strecke der Linie 90 (Luxemburg-Thionville) wird an den Sonntagen am 11., 18. und 25. Juni sowie am 2. und 9. Juli gearbeitet. Hier soll eine Straßenbrücke, die das Logistikzentrum "Eurohub Sud" mit den Transport-Terminal in Bettemburg verbinden. Aus dem Grund wird der Teilabschnitt Bettemburg-Thionville gesperrt. Der Schienenverkehr zwischen Luxemburg und Esch/Alzette soll "normal" weiterlaufen. Für die Verbindung Luxemburg-Thionville soll Ersatzverkehr eingesetzt werden.

Die CFL weist darauf hin, dass Reisende mehr Zeit einplanen sollen und deshalb früher los müssen um rechtzeitig am Zielort anzukommen.