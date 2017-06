Saubere Luft als Luxus

Es ist die vierte Auflage von „Un été pas comme les autres dans une rue pas comme les autres“ in der rue Philippe II in Luxemburg-City. Luft als Luxus in einer Straße mit lauter Luxusgeschäften künstlerisch zu verkaufen, hat einen Sinn. Vor allem dann, wenn man die Konsummeile mit Kunst aufpeppen will, bevor der Run der Touristen so richtig losgeht. „Air Deluxe“ des in Paris ansässigen Künslerduos HeHe wurde von einer Jury aus sieben Vorschlägen internationaler Künstler ausgewählt. Nach „Swings“, einer von luxemburgischen Künstlern gefertigten Installation, hat sich die „Association rue Philippe II“ unter ihrem Präsident Christopher Vanderfelt dieses Jahr Richtung „international“ orientiert. Zum zweiten Mal ist das „Casino“ künstlerischer Partner.

Ein Duo steckt hinter dieser Idee

Die Britin Helen Evans und der Deutsche Heiko Hansen stecken hinter „HeHe“. Beide sind Absolventen des Royal College of Art mit Schwerpunkt auf „Computer-related Design“. Ihre poetischen und oft humorvollen Eingriffe bringen die Grenzen und Bedeutung der Technologie-abhängigen Welt von heute erst richtig zur Geltung. Mit ihrer Verbindung aus Verfahrenstechnik und Design ist die 1999 gegründete Künstlerkollaboration längst kein Geheimtipp mehr. Lyon biennale, Centre Pompidou Paris, Media Art Triennale im National Art Museum of China in Peking sind nur einige Adressen, an denen man sie kennt.

Air Deluxe ist ein künstlerisches Statement gegen die Luftverschmutzung, konsequent ist das Basismaterial Lüftungsschläuche. Dabei entlarven sie den Traum des Menschen, die Natur beherrschen zu können und gleichzeitig die Klimaprobleme im Griff zu haben.