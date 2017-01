Bus kippt um – was nun?

"Es ist eine Premiere in Luxemburg", freute sich der Bürgermeister der Gemeinde Edgard Arendt. Der Grund: Der Übungsbus der französischene Firma "Agora" war nämlich am Freitag zum ersten Mal in Luxemburg.

Aber warum diese Freude? Na weil der erst vor sechs Monaten in Betrieb genommene "bus pédagogique" innovativ sei, so der Chef von Securybat, der in den Benelux-Ländern für die Übung verantwortlichen Firma. Das auf einem Lastwagen angebrachte Gefährt legt sich per auf Knopfdruck seine linke Seite und simuliert so einen Unfall. Auch Feuer, herumfliegende Personen oder die Geräuche eines Crashs können in diesem Bus simuliert werden. Es existieren sechs so genannte Module. Drei Übungseinheiten wurden für die Busfahrer und die Busbegleiter (z.B. in Schulbussen) konzipiert, die anderen drei wenden sich an die Rettungskräfte. Die Ausbildung dauert nur einen Tag. Der Morgen gehört der Theorie, am Nachmittag werden praktische Übungen durchgeführt. Dort stehen dann vor allem die Evakuierung und die medizinische Versorgung der Opfer im Vordergrund. Als Opfer werden spezielle Puppen mit einem Gewicht von 25, 50 oder sogar 75 Kilogramm benutzt.

"Es war eine bereichernde Erfahrung", so eine Busbegleiterin am Freitag. Als der Buss kippte, sei ihr ganz mulmig geworden, erklärt sie weiter. Auch die anwesenden Feuerwehrleute waren begeistert. "Man bekommt ein Gespür, wie die Opfer sich fühlen und kann besser darauf reagieren", erläuterte ein Kursteilnehmer. Insgesamt nahmen zwölf Personen am ersten Kurs hierzulande teil.

Betzdorf hofft, dass ihr Beispiel Schule macht. "Die Initiative ging von unserem Sicherheitsverantwortlichen aus", so der Bürgermeister. Es sei eine wichtige Erfahrung für die Sicherheit im öffentlichen Transport. Der Kurs wird von ausländichen Experten geleitet und kostet 3.500 Euro.