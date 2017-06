Jede Menge Führerscheinentzüge

Am Freitag gegen 17.00 Uhr fielen einer Polizeistreife in Esch zwei Mopedfahrer auf, die ohne Helm mit ihren Mopeds durch die rue des Remparts fuhren. Dieselben wurden gestoppt und bei der Kontrolle wurde bei den beiden ein zu hoher Alkoholeinfluss festgestellt. Die Führerscheine der beiden sind nun weg.

Kurz vor 23.00 wurde in der rue de Mondercange in Ehleringen ein Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, derin Schlangenlinien fuhr. Ein Alkoholtest verlief positiv. Auch bei ihm wurde der Führerschein eingezogen.

Nach 23.00 Uhr machte ein Autofahrer in Esch in der rue de Belval durch seine Fahrweise auf sich aufmerksam. Der Alkoholtest verlief positiv und sein Führerschein ist weg.

Um 1.20 Uhr wurde in der rue Rahm in Junglinster ein Autofaher angetroffen, der hinter dem Steuer eingeschlafen war. Als die Beamten den Fahrer aufwecken wollten, das Fahrzeug war von innen verschlossen, brauste der Fahrer los und die Beamten konnten den Mann nach kurzer Verfolgung stoppen. Auch dieser Mann hat heute keinen Führerschein mehr.

Im Laufe der Nacht zum Samstag machten in Luxemburg-Stadt drei Personen durch ihren alkoholisierten Zustand auf sich aufmerksam. Dies gegen 23.00 Uhr in der rue d'Eich, gegen 1.30 Uhr in rue du St.Esprit und gegen 5.00 Uhr auf dem Bahnhofsgelände. Indem dieselben eine Gefahr für sich und andere darstellten verbrachten sie die Nacht in der Ausnüchterungszelle.