Irakische Spezialeinheiten rücken vor

Im Morgengrauen verließen bewaffnete Kämpfer der CTS-Einheiten das Dorf Gogdschali am östlichen Stadtrand und nahmen Al-Karama, einen Außenbezirk von Mossul, ins Visier. Über der Stadt lagen Rauchsäulen, offenbar weil Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) Autoreifen angezündet hatten, um die Sicht für Luftangriffe zu beeinträchtigen.

Zehntausende irakische Soldaten und kurdische Peschmerga-Kämpfer versuchen seit über zwei Wochen, Mossul aus der Gewalt der IS-Miliz zu befreien. Dutzende Dörfer und Städte im Umkreis der Stadt wurden bereits zurückerobert. Am Dienstag dann gelang es den Elitekräften im Osten von Mossul erstmals, auf das Stadtgebiet vorzudringen. Aus umliegenden Dörfern gelang bereits zahlreichen Zivilisten die Flucht in sicherere Gebiete, in Mossul selbst sitzt allerdings noch über eine Million Menschen fest.

"Wir kommen aus der Welt der Toten zurück in die Welt der Lebenden", sagte etwa der 40-jährige Raed Ali, der mit seiner Familie aus der Ortschaft Baswaja flüchtete. Umm Ali berichtete von ihrer Angst, der IS könnte ihr ihre Söhne wegnehmen. "Sie sind immer wieder zu unserem Haus gekommen", sagte sie über die Dschihadisten. "Sie haben unser Auto genommen und gesagt: 'Dies ist das Land des Kalifats, es gehört uns.'"

In der Nacht zum Donnerstag war eine Audiobotschaft von IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi veröffentlicht worden. Darin rief er die IS-Kämpfer in Mossul zum Widerstand gegen die anrückenden Truppen auf.