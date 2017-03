"Mein Vater hätte nie wieder mit mir gesprochen"

"Die Infektionsgefahr eines einfachen Denkens in einem komplizierten Umfeld, das ist letztendlich das Gefährliche", sagt der EU-Kommissionspräsident. Jean-Claude Juncker erklärt im Gespräch mit dem Tageblatt (das ganze Interview finden Sie in unserer Montagausgabe), wo er die eigentlichen Gefahren des Radikalpopulismus in Europa sieht.

Das sei nun einmal diese "Infektionsgefahr". Nämlich, dass dieser "bis in die klassischen Parteien hinein Nachahmungseffekte in großer Zahl produziert".

Um dagegen anzukommen, gebe es nur einen Weg, man müsse sich den Rechten "in den Weg" stellen. "Keine Kompromisse in der Rede – und keine Kompromisse in der Sache", sagt Juncker, der seine Aussage explizit auch auf Luxemburg bezogen sehen will. "Ich war in Luxemburg immer der Meinung, dass man alles, was weit rechts der Mitte steht, mit aller Energie bekämpfen muss."

Danach gefragt, ob er im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen Angst um Frankreich habe, führt Juncker sein Frankreichbild an: "Das ist kein Wunschdenken, das ist eine gewisse Auffassung von Frankreich", sagt Juncker. Und die wolle nun einmal, "dass ich mir nicht vorstellen kann und nicht vorstellen will und hoffentlich auch nicht vorstellen muss, dass die Rechtsradikalen, die Wahlen dort gewinnen". Das würde sein "Bild von Frankreich total zerstören".

Als Teil eines wie auch immer definierten europäischen Establishments sieht Juncker sich nicht. Er weiß, dass er im Diskurs der Rechten immer als Teil eines solchen beschrieben wird. Doch alles in ihm wehre sich dagegen. "Meine ganze Geschichte, meine ganze Biografie ist ein Spaziergang durch das Gegenteil." Hätte er seinem Vater, der Stahlarbeiter war, jemals gesagt, er gehöre nun zur "Elite", er hätte "nie wieder mit mir gesprochen".