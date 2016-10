Montenegro wählt neues Parlament

Der Regierungschef Milo Djukanovic, Befürworter eines Beitritts des Balkanstaats zu EU und Nato, hat gute Chancen auf einen Verbleib im Amt. Allerdings dürfte seine Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) dieses Mal die absolute Mehrheit verfehlen. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr. Etwa eine halbe Million Wahlberechtigte standen insbesondere vor der Frage, ob sich ihr Land enger an den Westen oder an Russland binden soll. Besonders die von Djukanovic angestrebte Nato-Mitgliedschaft spaltet das Land.

Prognosen sahen seine Partei bei rund 40 Prozent der Stimmen. Die Regierung, die in den vergangenen Monaten bereits für liberale Oppositionsparteien geöffnet wurde, könnte deshalb eine Koalition mit Parteien ethnischer Minderheiten eingehen. Stärkste Oppositionspartei ist die Demokratische Front (DF), die den Beitritt zur westlichen Militärallianz ablehnt und engere Beziehungen zu Russland anstrebt.

In ganz Europa ist kein Politiker so lange an der Macht wie Djukanovic, obwohl er erst 54 Jahre alt ist. Das ehemalige Mitglied im Bund der Kommunisten Jugoslawiens wurde erstmals im Februar 1991 im Alter von 29 Jahren Ministerpräsident. Nach dem Zerfall Jugoslawiens und in den Balkankriegen schlug sich Djukanovic auf die Seite von Serbiens starkem Mann, Slobodan Milosevic. 1997 brach er mit Milosevic und avancierte schnell zum Liebling des Westens. Im selben Jahr wurde Djukanovic mit knapper Mehrheit zum montenegrinischen Präsidenten gewählt.

In der Zeit des Jugoslawien-Embargos soll er es mit Zigarettenschmuggel und anderen illegalen Geschäften zu einem der reichsten Männer Montenegros gebracht haben. 2006 führte Djukanovic den 620.000 Einwohner zählenden Adria-Staat nach einem mit knapper Mehrheit gewonnenen Volksentscheid in die Unabhängigkeit von Serbien. Der Ministerpräsident strebt zum Missfallen Moskaus sowohl den Beitritt zur Europäischen Union als auch zur Nato an. 2012 begann die Regierung Beitrittsverhandlungen mit der EU, und im Mai unterzeichnete sie mit der Militärallianz ein Beitrittsprotokoll, das den Weg für die Mitgliedschaft im kommenden Jahr ebnete. Besonders der Beitritt zur Nato ist in Montenegro umstritten.

Im Herbst des vergangenen Jahres gab es wiederholt Proteste dagegen. Gefordert wurde ein Stopp der Verhandlungen und ein Referendum über die Mitgliedschaft in dem Militärbündnis, das 1999 während des Kosovo-Konfliktes auch Montenegro bombardiert hatte. Russland hat für den Fall eines Nato-Beitritts Montenegros mit Konsequenzen gedroht und sich schon seit Jahren als Investor aus dem Land zurückgezogen. Djukanovic wirft Moskau vor, die oppositionelle Demokratische Front zu finanzieren. Bei seiner Stimmabgabe in einer Schule der Hauptstadt Podgorica sagte Djukanovic, er rechne damit, dass Montenegro auf dem Weg "zu europäischen und euroatlantischen Zielen" voranschreiten werde.

Der DF-Chef Andrija Mandic zeigte sich unterdessen überzeugt, dass seine Partei "die Basis der künftigen Regierung" bilden werde. Am Tag der Parlamentswahl wurden 20 Serben festgenommen, die angeblich bewaffnete "Angriffe" auf staatliche Institutionen, die Polizei und Vertreter der Staatsorgane planten. Nach Polizeiangaben waren die Attacken - möglicherweise auch auf "ranghohe Staatsvertreter" - für den Abend nach Schließung der Wahllokale vorgesehen. Nach einem weiteren Serben wurde noch gefahndet, hieß es.

Serbien und Montenegro unterhalten schwierige Beziehungen. Zum einen hatte sich Podgorica vor zehn Jahren vom Staatenbund Serbien-Montenegro losgesagt. Für Spannungen sorgt zum anderen, dass Montenegro die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt hat. Serbien und Russland betrachten das Kosovo dagegen nach wie vor als serbische Provinz