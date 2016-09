Tot in Polizisten-Wohnung

In der Luxemburger Straße in Bereldingen starb am Sonntagnachmittag ein junges Paar in einer Wohnung. Die Opfer waren 31, respektive 29 Jahre alt, so Henri Eippers, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, am Montagabend. Laut RTL soll die Bereldinger Wohnung einem Polizisten gehören.

Eine Untersuchung wurde eingeleitet und die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion beantragt um unter anderem die genaue Todesursache festzustellen, so Eippers. Aus ermittlungstechnischen Gründen könnten zurzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Der Polizist, in dessen Wohnung die beiden Leichen entdeckt wurden, soll 30 Jahre alt sein, so RTL. Es soll sich dabei um den Bruder der Frau handeln. Am Sonntag soll noch versucht worden sein, das Paar wiederzubeleben, aber vergebens. Ob es Festnahmen gab, ist nicht gewusst. Ob es ein Unfall, ein gewaltsamer Tod oder eine Vergiftung war ist ebenfals noch unklar.

Auf Anfrage des Tageblatt wollte die Polizei den Vorfall nicht kommentieren. Man wisse von dem Fall, wurde lapidar erklärt und auf die Staatsanwaltschaft verwiesen.