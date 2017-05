Albino-Orang-Utan heißt "Alba"

"Alba" heißt das fünf Jahre alte Weibchen, das Ende April in erbärmlichem Zustand auf Borneo entdeckt wurde. Der Name bedeute "weiß" auf Lateinisch und "Morgendämmerung" auf Spanisch, teilte die Organisation Borneo Orangutan Survival Foundation am Dienstag mit.

Die Stiftung hatte in der vergangenen Woche um Namensvorschläge ( ► Link ) gebeten und Tausende Zusendungen aus der ganzen Welt erhalten. Der Name soll die Herausforderungen beim Schutz von Orang-Utans widerspiegeln und den Albino zu einem Botschafter seiner Art machen. Die Stiftung erklärte, sie habe in den 25 Jahren ihrer Arbeit nie zuvor einen Albino-Orang-Utan zu Gesicht bekommen.

Nun sollen zunächst weitere Informationen über Albinismus bei Menschenaffen gesammelt werden, bevor über die Zukunft von "Alba" entschieden wird. "Wir können Alba nicht einfach in einen Wald oder ein Schutzgebiet setzen, ohne alle Möglichkeiten ausgiebig geprüft zu haben", sagte der Stiftungsvorsitzende Jamartin Sihite.

Als das Orang-Utan-Weibchen gefunden wurde, war es dehydriert, geschwächt und von Parasiten befallen. Inzwischen habe sich sein Appetit verbessert und es habe auch schon einige Kilogramm zugenommen, erklärte die Stiftung. Orang-Utans sind in freier Wildbahn nur auf der indonesischen Insel Sumatra und auf Borneo zu finden.