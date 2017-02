Buspläne in Echtzeit

Buspassagiere der RGTR können ab dem 27. Februar 81 verschiedene Buslinien in Echtzeit verfolgen. Alle Ankunfts- und Abfahrtszeiten werden ab diesem Datum in Echtzeit im Internet und an den elektrischen Anzeigetafeln an den Haltestellen angezeigt. Mit der Hilfe der Fahrzeugpositionen und der Fahrpläne wird es möglich sein, die neuen Fahrtszeiten so genau wie nur möglich anzuzeigen.

„Durch diesen neuen Service können Anschlussverbindungen besser angepasst werden“, erklärte der Transportminister am Donnerstagnachmittag. Die Daten können per App oder über die Internetseite www.mobiliteit.lu abgerufen werden. „Die altbewährten Fahrpläne sind nicht mehr zeitgemäß. Sie fahren nach einem vorgegebenen Takt. Sie werden nicht effektiv genug genutzt. In Zukunft werden die Busverbindungen in den Intervallen, wie sie gebraucht werden, fahren. Das gilt vor allem für die Verbindungen zu den Spitzenzeiten. Auch Verspätungen werden den Passagieren angezeigt. Busverbindungen können besser aufeinander abgestimmt werden und die Anschlussverbindungen besser gestaltet werden“, erklärte Alex Kies vom zuständigen Ministerium.

In einer ersten Phase bis zum 27. Februar sollen rund 81 Verbindungen der rund 310 Buslinien live zu verfolgen sein, was immerhin 44 Prozent aller Passagiere der RGTR entspricht.

Bis Mitte Mai sollen die Verbindungen im Westen des Landes hinzukommen. Bis zum 1. Januar 2018 wird das gesamte Netzwerk der Buslinien in Echtzeit abrufbar sein. „Die Passagiere sollen über alles informiert werden. Der Verkéiersbond könnte zum Beispiel Push-News verschicken, um Verspätungen oder Ausfälle bekannt zu machen“, erläuterte Bausch. Er versicherte jedoch, dass diese Kanäle nur für den Austausch von Informationen und auf keinen Fall für Werbezwecke genutzt werden.

Ab 2018 werden dann die Fahrpläne dreimal im Jahr angepasst und weiter verbessert. Um die Passagiere auf diese Änderungen vorzubereiten, werden in den nächsten Tagen Flyer verteilt.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.mobiliteit.lu