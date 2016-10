Dunkler Herbst lockt Einbrecher

In Luxemburg-Stadt drangen Unbekannte an der route d'Arlon über die Rückseite in eine Residenz ein. Aus einer Wohung wurde Bargeld und Schmuck gestohlen.

Gleiche Szene in Howald. Dort wurde in der rue Ferdinand Kühn eine Haustür aufgebrochen. An der allée Pierre de Mansfeld. wurde ein Fenster eingeschlagen. Die ganze Wohnung wurde durchwühlt.

In der rue de Colmar-Berg in Mersch wurde auf einer Baustelle ein Staubsauger und eine Schleifmaschine gestohlen. In Ingeldorf an der route d'Ettelbruck hebelten Unbekannte ein Flügelfenster zu einer Kneipe auf. Gleich zwei Bargeldkassen wurden geknackt.

In Remich auf der Esplanade verschafften sich Langfinger über ein Seitenfenster Zugang zu einem Auto. Hier wechselte ein Laptop den Besitzer.