Jetzt sieht Brüssel Ungarn in der Pflicht

Brüssel werde "zum gegebenen Zeitpunkt" gegen Länder vorgehen, die sich einer Aufnahme von Asylbewerbern verweigerten, sagte ein Kommissionssprecher am Montag in Brüssel. Die Kommission nimmt demnach das Ergebnis des Referendums "zur Kenntnis" und auch, dass es "rechtlich ungültig" ist.

"Wir respektieren den demokratischen Willen des ungarischen Volkes - sowohl derer, die abgestimmt haben, als auch derer, die das nicht getan haben", sagte der Kommissionssprecher. Jeder Mitgliedstaat sei aber verpflichtet, geltende Beschlüsse umzusetzen.

In einem breiteren Kontext sei klar, dass es "keine Wunderwaffe" oder "die eine Zauberlösung" in der komplexen Flüchtlingskrise gebe, sagte der Sprecher weiter. Aus Sicht der Kommission sei ein "umfassender Ansatz" nötig. Die Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU und ihre direkte Aufnahme aus Krisengebieten seien Teil davon, "aber nicht der einzige".

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, Ungarns Bürger seien dem rechtskonservativen Regierungschef Viktor Orban bei dem Referendum nicht gefolgt. "Was wir jetzt brauchen, ist Dialog, um Lösungen zu bringen, nicht künstliche Spannungen."

