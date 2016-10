Football Hallelujah!

Rund 100 Exponate aus dem In- und Ausland beleuchten das Verhältnis Fan-Sport auf den rund 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche über drei Etagen. Die Kuratorinnen des Museums haben der Wanderausstellung, die in Basel und Amsterdam kuratiert wurde, Belege aus Luxemburg für die These hinzugefügt. Fans und Clubs haben mitgewirkt.

Einen ersten Eindruck gibt unsere Bildergalerie. Die Schau wird am Freitag eröffnet - pünktlich zur Nuit des Musees am Samstag.

Die Besprechung der Ausstellung lesen Sie in der Printausgabe S. 46