Generationswechsel bei RTL

In den kommenden Monaten will RTL in sein neues Gebäude auf Kirchberg umziehen. Einer wird nicht dabei sein: Guy Kaiser will nach eigener Aussage das Zepter weitergeben. Der langjährige Chefredakteur von RTL-Radio will sich nach 38 Jahren in den Medien in die Rente verabschieden.

Sein Nachfolger wird der frühere DNR-Radiojournalist Roy Grotz. Der Nachrichtenmann wechselte vor fünf Jahren zu RTL. Auf ihn warten jetzt zahlreiche neue Aufgaben, darunter die Koordination der neuen Redaktion im neuen RTL-Tower auf Kirchberg.