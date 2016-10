Schüsse auf Fahrzeug - Verdächtige in Luxemburg gefasst

Die Gendarmerie aus Frankreich meldete am 15. Oktober gegen 23.50 Uhr, dass es in Talange zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen sei. Hierbei wurde aus kurzer Nähe auf ein Fahrzeug mit zwei Insassen geschossen. Die Gendarmerie teilte den Kollegen in Luxemburg Informationen zum Fluchtfahrzeuge mit.

Mehrere Standposten wurden seitens der lokalen Polizei in der Grenzregion aufgestellt. Noch in der gleichen Nacht konnte eines der gemeldeten Fahrzeuge in Luxemburg angetroffen und die Insassen kontrolliert werden.

Die Staatsanwaltschaft erhielt Kenntnis und setzte sich mit den französischen Behörden in Verbindung. Zwei europäische Haftbefehle wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vollstreckt. Die zwei festgenommenen Männer wurden dem Untersuchungsrichter vorgeführt.