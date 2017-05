Meeresschützer säubern Kockelscheuer-See

Unterstützt wurden die Aktivisten vom Tauchclub DiveWinns Luxembourg sowie von rund 30 Freiwilligen, die sich spontan über die sozialen Netzwerke anmeldeten.

In Gruppen aufgeteilt säuberten die 55 Freiwilligen die Ufer rund um den See, während Taucher sich dem Innenleben des Sees annahmen. Jede Menge Müll kam dabei zusammen. Nebst Flaschen, Bierdosen, Zigaretten und Verpackungen fanden die Freiwilligen Reifen, Felgen, alte Mülltonnen, einen Inox-Grill, Plastiktische, Metallteile, Schlittschuhe, Vibratoren und sogar alte Miniatur-Schiffswracke. Nach dem von Sea Shepherd ausgearbeiteten internationalen Protokoll „Marine Debris Campagn“ wurde der gesamte Abfall aufgetrennt und vor allem statistisch erfasst.

Die bitter notwendige Putzaktion verlief leider nicht ohne Zwischenfall. Ein Taucher verletzte sich schwer am Fuß, als er unter Wasser auf ein Brett mit langen Nägeln trat. Er musste per Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie gefährlich die Putzaktion für die Freiwilligen war, dies bewiesen weitere Bretter mit Nägeln, die die Taucher an die Oberfläche brachten.

"Den Menschen ist heute alles egal", so Kevin Schiltz von Sea Shepherd Luxemburg. Sie hinterlassen ihren Müll in der Natur, im Wald, in Flüssen oder Seen. Abgesehen von der Verletzungsgefahr für Mensch und Tier, die von den Abfällen ausgeht, vergessen die Menschen dass Quellen, Flüsse und Seen die Grundlage unseres Trinkwassers sind.

Die Meere, die ihrerseits von den Flüssen gespeist werden, sind zu 75% für die Sauerstoffproduktion verantwortlich. Sind Flüsse und Meere vergiftet und verschmutzt, jedes Lebewesen zerstört, so ist auch die Grundlage der Sauerstoffproduktion in den Meeren nicht mehr vorhanden. Demnach gilt die Aussage, ohne saubere Gewässer kein Trinkwasser und kein Sauerstoff, also kein Leben – das soll sich jeder Mensch vor Augen halten.

Umso wichtiger ist es, den Lebensraum Wasser auch hierzulande zu schützen und zu erhalten, auch wenn es sich um einen noch so kleinen Bach oder See handelt. Sea Shepherd Luxembourg interessiert sich auf nationaler Ebene für den Schutz und Unterhalt der Gewässer. International bleibt die Luxemburger Sektion weiterhin politisch aktiv, um die Politiker für den Schutz des Lebensraums „Meer“ zu sensibilisieren.