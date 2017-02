600.000 Enten vor dem sicheren Tod

In Frankreich grassiert weiter die Vogelgrippe. Im Département Landes müssen nun die noch verbliebenen 600.000 Zucht-Enten gekeult werden. Das hat der französische Agrarminister Stéphane Le Foll am Dienstagmorgen angekündigt.

Der Schritt sei Le Foll zufolge unerlässlich, „um die Situation zu stabilisieren“ und ein weiteres Ausbreiten der Infektionskrankheit zu verhindern. Erst dann könnten prophylaktische Maßnahmen in die Wege geleitet werden wie etwa Schutzzonen.

Nirgendwo sonst in Frankreich wird so viel Foie gras hergestellt wie in den Landes. Aus dem Département stammt ein Viertel der in Frankreich produzierten Gesamtmenge der Stopfleber.