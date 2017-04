Bundesbank: "Ende der Umsonstkultur"

In Deutschland machen Sparkassen und Genossenschaftsbanken seit Tagen Schlagzeilen, nachdem bekannt wurde, dass viele von ihnen Gebühren für den Gang zum Geldautomaten verlangen. Dombret äußerte Verständnis für höhere Preise: "Ursprünglich haben die Banken und Sparkassen an den Kundenguthaben Geld verdient - allein durch die Unterschiede zwischen kurz- und langfristigen Zinsen." Das sei heute wegen der niedrigen Zinsen nicht mehr möglich. "Der Bankensektor kann da nur Kosten senken oder Provisionen und Gebühren erhöhen", sagte Dombret, der im Bundesbank-Vorstand für die Bankenaufsicht zuständig ist.

Nach einer Erhebung des Finanzportals biallo.de bitten mehr als 150 der knapp 1.000 Volks- und Raiffeisenbanken und 43 der gut 400 Sparkassen ihre Kunden beim Abheben am Geldautomaten zur Kasse. Firmengründer Horst Biallo sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Erhebung zu den Genossenschaftsbanken dauere an. Ergebnisse will Biallo noch in dieser Woche veröffentlichen. Am Ende dürften es "deutlich mehr" als 150 sein, die Abhebegebühren verlangen. Die Genossenschaftsbanken griffen nach den bisherigen Erkenntnissen kräftiger zu: Während die ersten zwei bis fünf Abhebungen pro Monat für viele Sparkassen-Kunden noch kostenlos sind, kosten sie bei mehr als 100 Volks- und Raiffeisenbanken gleich beim ersten Mal Geld.

"Die Absicht ist, die Kunden zu den teuren Kontomodellen zu verleiten", sagte Biallo. Wegen der anhaltenden Niedrigzinsen suchen die Banken nach neuen Einnahmequellen. Viele Sparkassen und Volksbanken, die besonders von Zinserträgen abhängig sind, haben die Kontoführungsgebühren erhöht. Mit einer höheren Monatspauschale ließen sich die Abhebe-Gebühren umgehen, sagte Finanzexperte Biallo. Bei Gebühren von 29 Cent bis einem Euro pro Auszahlung lohne sich das für viele Kunden aber nicht.

Die privaten Banken Postbank, Deutsche Bank und Commerzbank haben nach eigenen Angaben keine Pläne, Abhebegebühren einzuführen. "Wir fühlen uns mit den aktuellen Kontomodellen sehr wohl", sagte eine Deutsche-Bank-Sprecherin. Das günstigste Konto kostet bei dem Frankfurter Institut 4,99 Euro pro Monat. Auch bei der Postbank sollen Bargeldabhebungen kostenlos bleiben. Sie hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt, als sie das kostenlose Girokonto für Millionen Kunden abschaffte. Die Gelegenheit, Geld abzuheben, sei eines der wichtigsten Argumente für die Kunden bei der Wahl der Bank, sagte ein Postbank-Sprecher.

Für Abhebungen bei anderen Banken oder außerhalb der eigenen Automaten-Verbünde wie CashGroup und Cashpool verlangen Banken schon seit Jahren Gebühren. Diese müssen aber vor der Auszahlung angezeigt werden. Sparkassen und Volksbanken betreiben die mit Abstand dichtesten Automaten-Netze.