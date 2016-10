Lernen im CHEM

Das Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) und das Luxemburger CHEM (Centre hospitalier Emile Mayrisch) aus Esch/Alzette haben ihre Zusammenarbeit vertieft. Die Folge: Das Escher Spital ist jetzt zum akademischen Lehrkrankenhaus geworden, in dem ab dem kommenden Wintersemester acht Ausbildungsplätze für Medizinstudenten der Universität des Saarlandes zur Verfügung stehen.

Im Rahmen des sechsten Studienjahres werden die angehenden Ärzte ein praktisches Jahr absolvieren, mit der Ausbildung am Patienten in den Pflichtfächern Chirurgie, Innere Medizin sowie in einem Wahlfach. Die Studenten lernen unter anderem wie man Dossiers anlegt, Patienten untersucht und nehmen an Visiten teil, arbeiten in der Notaufnahme und im OP, erklärte Dr. Michel Nathan, der Generaldirektor des CHEM dem Tageblatt. Er hofft, dass einige der Ärzte, die hierzulande ein Praktikum gemacht haben, anschließend beschließen sich in Esch/Alzette niederzulassen.

Vera Spautz, die Präsidentin des Verwaltungsrats des CHEM und Bürgermeisterin von Esch/Alzette war dann am Montag auch stolz auf das neue Siegel, welches das Krankenhaus erhielt. Es sei eine immense Wertschätzung für das Spital und die ganze Minette-Region, freute sich Spautz. Es sei außerdem ein weiterer Schritt auf dem Weg zur bestmöglichen Gesundheitsversorgung und der Schaffung eines modernen, zukunftsorientierten Krankenhauses, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. "E Spidol vun de Leit fir d'Leit", heiße das Motto.

Die Zusammenarbeit mit dem UKS findet nicht nur in der Ausbildung des medizinischen Nachwuchses, sondern auch im Forschungsbereich statt. So nimmt das CHEM an verschiedenen klinischen Studien teil. Auch im Bereich der Keratoplastik soll eng zusammengearbeitet werden. Eine enge Kooperation im Bereich der Alterstraumatologie und der Jugendmedizin sei erstrebenswert, so Michel Menger, der Dekan der medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes. Er betonte zudem, dass die Zusammenarbeit die Idee der Universität der Großregion stärke. Früher seien Partnerschaften über die Grtenzen hinweg schwierig gewesen. Jetzt gebe es aber keine Grenzen mehr und das sei gut so.

Der neue Titel ist ebenfalls wichtig im Rahmen der Schaffung des "neuen Südspitals". Zur Erklärung: Bis 2022 soll in Esch/Alzette ein niegelnagelneues Krankenhaus entstehen, mit etwa 600 Betten und der modernsten Einrichtung. Baubeginn soll 2018 sein. "Wo sind wir in zehn Jahren?", fragte Dr. Michel Nathan in diesem Zusammenhang. Das Projekt sei weitmehr als Ziegel und Zement. Ein Krankenhaus müsse mit Leben gefüllt werden. Und da seien Partnerschaften wichtig. Bei der Suche nach geeigneten Partnern habe man sofort bemerkt, dass zwischen des Saarländern und Eschern die Chemie stimmt.

Das neue Statut als Lehrkrankenhaus beinhalte Chancen. Aber man müsse sich auch bewusst sein, dass die Medizinstudenten unbequem seien, viele Fragen stellen und Druck aufbauen. Aber das sei auf dem Weg hin zu der optimalen Qualität notwendig, so ein zufriedener und zuversichtlicher CHEM-Generaldirektor abschließend.