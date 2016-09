"Mucki" ist wieder da

Yves Schütz, auch bekannt unter seinem Spitznamen "Mucki" war seit Montagmorgen verschwunden. Die Polizei gab einen Tag später eine Vermisstenmeldung raus.

Am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr wurde der 50 Jährige in Schieren auf einem Parplatz entdeckt. Ein Augenzeuge hatte den Mann in seinem Fahrzeug erkannt.

Laut Polizei geht es dem Mann gut.