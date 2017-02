Betrunkene fährt gegen Laterne und setzt Fahrt fort

Ein Autofahrer war am Samstag kurz vor 2 Uhr auf der A1 unterwegs als er die Autobahn bei der Ausfahrt Sandweiler verlassen wollte. In der Ausfahrt zum Kreisverkehr Irrgarten verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, der in den Seitengraben gerit und sich überschlug.

Das Fahrzeug kam schließlich inmitten der Fahrspur auf dem Dach liegend zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Mit dem Krankenwagen wurde der verletzte Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Da der Alkoholtest positiv verlief wurde Protokoll erstellt.

Eine Autofahrerin fuhr am Samstag Morgen kurz nach 8 Uhr in Richtung Eschdorf als sie am Ortsausgang Merscheid in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor und geradeaus über eine Straßenlaterne fuhr, welche komplett zerstört wurde.

Nach dem Unfall fuhr die Frau mit dem beschädigten Wagen weiter in Richtung Eschdorf. Infolge eines Motorschadens blieb der Wagen jedoch einige hundert Meter vor der Ortschaft Eschdorf stehen. Die Fahrerin wurde kurze Zeit später ermittelt, ein Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen.

Ein Autofahrer war am Samstag gegen 6 Uhr auf der CR 142 A in Richtung Flaxweiler unterwegs, als er etwa in Höhe der Kreuzung Muertendall/Auffahrt A1 die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Strasse abkam.

Der Wagen durchbrach einen Wildschutzzaun und wurde stark beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt, ein Alkoholtest verlief positiv. Gegen den Fahrer wurde Protokoll erstellt.