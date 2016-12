Internetverbindung kurzfristig instabil

Schwierigkeiten mit der Internetverbindung, stellten am Mittag die Mensch in Luxemburg Stadt und an anderen Stellen des Landes fest. Ein technisches Problem bei der Post war der Auslöser.

Der Fehler führte dazu, dass die Verbindung zum Internet sehr unstabil war, bestätigte ein Sprecher der Post, gegenüber dem Tageblatt. Das Problem sei kurz vor 12 Uhr das erste Mal aufgetreten und gegen 13.30 Uhr gelöst worden.

Bei dem Problem habe es sich um ein internes Problem gehandelt und nicht etwa um einen Hackerangriff, versicherte der Sprecher der Post.