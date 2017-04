Ja-Stimmen liegen vorne

Ja-Stimmen bei Referendum über Präsidialsystem in Türkei vornDie Wahllokale schlossen am Sonntag um 16.00 Uhr (MESZ), wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Unmittelbar danach begann die Auszählung. Ergebnisse werden noch am Sonntagabend erwartet. Umfragen hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorhergesagt.

Insgesamt waren rund 58,2 Millionen Wahlberechtigte zur Abstimmung aufgerufen: 55,3 Millionen in der Türkei und 2,9 Millionen im Ausland. Die Auslandstürken hatten bereits zuvor gewählt.

Das Präsidialsystem würde Erdogan deutlich mehr Macht verleihen. Die Opposition warnte vor einer Ein-Mann-Herrschaft. Erdogan versprach dagegen Stabilität und Sicherheit, sollte das Präsidialsystem eingeführt werden. Er hat im Falle seines Sieges beim Referendum außerdem die Einführung der Todesstrafe in Aussicht gestellt.