Großherzogliche Familie zeigt sich bestürzt

Luxemburg zeigt sich nach der Attacke auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin entsetzt. In einem Kondolenztelegramm an den deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck spricht Großherzog Henri von einer "tiefen Betroffenheit" seinerseits und von Großherzogin Maria Teresa. "Unsere Gedanken gelten den Opfern und den vielen Verletzten mit ihren Angehörigen. In dieser Stunde der Trauer eint uns unsere Solidarität für den Erhalt unserer gemeinsamen Werte", so das Staatsoberhaupt.

Mars Di Bartolomeo adressierte sein Schreiben an Norbert Lammert, Präsident des deutschen Bundestags. Im Namen der Luxemburger Abgeordneten drückt er "aufrichtige Anteilnahme und unsere volle Solidarität" aus. "Diese erneute feige und unsinnige Gewalttat" habe ihn "zutiefst erschüttert", so Di Bartolomeo weiter.

In ihrem Schreiben an den regierenden Bürgermeister von Berlin, berichtete die Bürgermeisterin von Luxemburg-Stadt, dass sie "mit Entsetzen und großer Bestürzung die Nachricht des gestrigen Vorfalls erfahren" habe. Sie wolle "den Familien und der Opfer mein herzlichstes Beileid aussprechen und Ihnen unsere Unterstützung, und unsere Solidarität in dieser schweren zeit zusichern." Polfer verurteilte die Geschehnisse in Berlin: "Wieder haben Menschen ihr Leben auf verabscheuenswerte und sinnlose Art und Weise verloren, in einer Zeit die für Freude und Besinnlichkeit stehen sollte."