30 Millionen für besseren Service

30 Millionen Euro und zwei Jahre Installationszeit (2017 – 2019): Um ihren Service für die Reisenden zu verbessern, wird die CFL ein neues Informationssystem flächendeckend einführen. Die Abstimmung im Parlament steht demnächst an. Das gab die Regierung am Donnerstag bekannt.

Die Gesamtkosten der Installation hängen von den Ergebnissen der Tests ab. Laut Regierungsangaben sollen sich die Kosten auf rund 30 Millionen Euro belaufen. Die Einführung des Systems soll 2017 beginnen und bis 2019 andauern.

Es handelt sich dabei um ein System, das an Bahnhöfen und Haltestellen über Bild und Ton die Reisenden, über den aktuellen Stand im Zugverkehr und über eventuellen Störungen informiert.

Das automatisierte System wird an den bestehenden Infrastrukturen zur Verwaltung des Bahnverkehrs in Echtzeit angeschlossen, heißt es. Demnächst geht ein solcher Infopunkt testweise an einem Bahnhof an den Start. Welcher dieser sein wird, ist zur Zeit nicht bekannt.