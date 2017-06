Züge ohne Lokführer

Mit 320 Stundenkilometern von Paris nach Lyon ohne Lokführer. Das soll um 2023 herum in Frankreich auf der am meisten befahrenen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Paris und Lyon der Fall sein. Die Züge zwischen den beiden Metropolen befördern 80 Millionen Passagiere pro Jahr. Die Strecke war die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke in Frankreich, gebaut in der Absicht, den Luftraum zu entlasten. Das französische Eisenbahn Unternehmen will den Lokführer in allen Arten von Zügen ersetzen. 2019 sollen die ersten Versuche im Nahverkehr erfolgen. Ein Jahr später im interregionalen Bereich und 2021 bis 2023 im Hochgeschwindigkeitsbereich. In einer ersten Phase sollen Lokführer an Bord bleiben. Sie sollen die Abfahrt der Züge kontrollieren, ob zum Beispiel die Türen geschlossen sind. Die Fahrt selbst allerdings soll ferngesteuert erfolgen. Lokführer sind derzeit noch nicht voll ersetzbar, weil das System ein grundlegendes Problem noch nicht überwunden hat. Der selbstfahrende Zug kann Hindernisse auf der Strecke nicht erkennen. Die SNCF ist bei dem Vorhaben nicht alleine. Die Deutsche Bahn arbeitet ebenfalls am selbstfahrenden Zug. Hersteller wie Siemens, Bombardier, Alstom arbeiten in der Signaltechnik an der Lösung der Aufgabe. Selbstfahrende Züge sind längst bekannt. Eine Metrolinie in Paris wird von Zügen ohne Fahrer betrieben. Sie hält auf den Zentimeter genau an den vorgesehenen Ein- und Ausstiegen. Auch in Lille, Toulouse, Rennes fahren U-Bahn Züge ohne Fahrer. An Flughäfen wie Frankfurt, Los Angeles oder Seattle fahren die Shuttle ohne Fahrer. Bei Zügen, gibt die SNCF vor Journalisten zu, ist die Situation komplexer, weil sie nicht in einem solchen geschützten Umfeld fahren. Wie die Gewerkschaften auf das Vorhaben der SNCF reagieren werden, ist nicht bekannt. In Deutschland hat es beim Übergang vom der Dampf- zur Elektrolok den „Heizer“ auf der Elektrolok gegeben. Das System verlor sich mit der Zeit. Die Passagiere, so zeigt man sich bei der SNCF zuversichtlich, werden den führerlosen Zug annehmen. Das Auto wird die Vorarbeit übernehmen. Wenn man sich an das autonome Auto gewöhnt habe, werde man auch den autonomen Zug annehmen.