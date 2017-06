Polizei schießt vor Notre-Dame auf Angreifer

Vor der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat die Polizei einen Angreifer angeschossen. Der Beamte habe das Feuer eröffnet, nachdem der Mann ihn mit einem Hammer attackiert habe, teilten die Sicherheitskräfte am Dienstag mit. Die Ermittlungen übernahm die für den Anti-Terror-Kampf zuständige Staatsanwaltschaft.

Die Sicherheitskräfte erklärten, der mit dem Hammer bewaffnete Angreifer sei auf den Polizisten losgegangen und habe ihn leicht verletzt. Dieser habe den Angreifer mit seiner Dienstwaffe angeschossen und ihn verletzt. Die Polizei riegelte den Vorplatz von Notre-Dame ab und rief die Bürger auf, dem Gebiet fernzubleiben.

Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe laute Schreie gehört. Dann seien zwei Schüsse gefallen. Er habe den verletzten Angreifer auf dem Vorplatz der Kathedrale liegen sehen. "Überall war Blut", sagte der Zeuge. "Die Menschen sind in Panik geraten."

#Paris: Man attacked police officers outside of the Notre Dame Cathedral. pic.twitter.com/0Vh9gJ9IgA