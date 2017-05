Luxemburger Polizei im Einsatz bei Trump-Besuch

Drei Dutzend Beamte aus Luxemburg unterstützen ihre Kollegen aus Belgien und den Niederlanden dabei die öffentliche Ordnung zu waren. Auch zwei Einsatzfahrzeuge aus Luxemburg sind dabei.

Die Air Force One – das Flugzeug des Präsidenten – wird laut Plan heute Nachmittag auf dem Flughafen Zaventem landen und zum Militärflughafen Melsbroek fahren, der gleich daneben liegt, wie die Zeitung DeMorgen berichtet.

Von da aus fährt Trump erst zum Königlichen Palast, wo er den König Philippe und Premier Charles Michel trifft. Auch Königin Mathilde und First Lady Melania Trump sollen anwesend sein.

Trump wird sich (wie für den amerikanischen Präsidenten üblich) mit "The Beast" durch die Stadt fortbewegen – einem gepanzerten Cadillac der für die US-Präsidenten speziell angefertigt worden ist. Das Auto ist u.a. gesichert gegen Angriffe mit Granaten und chemischen Waffen.

Am Donnerstag trifft sich Trump am Vormittag für ein Arbeitsgespräch mit dem belgischen Premier Michel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Danach geht es weiter zum Europagebäude wo sich Trump mit Kommissionspräsident Juncker, dem Vorsitzenden des Europaparlaments Antonio Tajani und dem Präsidenten des Europäischen Rates Donald Tusk trifft. Trump wird sich ebenfalls mit der Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Frederica Mogherini treffen, wie DeMorgen schreibt.

Am Nachmittag wird Trump zusammen mit 28 anderen Staatsoberhäuptern das neue Nato-Hauptquartier in Haren einweihen. Mit dabei auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Luxemburger Premier Xavier Bettel. Das Gebäude ist allerdings noch nicht bezugsfertig. Der Bau verfügt über 254.000 Quadratmeter Fläche. Später sollen dort rund 4.000 Menschen arbeiten.

Trump hatte während seines Wahlkampfes behauptet die Nato sei absolet. Später hatte er gesagt die Nato sei nun nicht mehr obsolet. Die USA fordern allerdings von ihren Bündnispartnern sich stärker an der Militärallianz zu beteiligen.

Melania Trump und die anderen Partner der Staatsoberhäupter werden am Donnerstagmorgen ein Kinderkrankenhaus und das Magrittemuseum besuchen und kriegen danach eine Führung durch einen Handtaschen-Boutique der Marke Delvaux.

Am Donnerstag-Abend reist der US-Präsident dann wieder ab, schreibt DeMorgen. Wo der Präsident und seine Begleiter übernachten bleibt bislang ein Geheimnis. Bei seinem Besuch hatte Trumps Vorgänger Barak Obama im Vier-Sterne-Hotel "The Hotel" übernachtet. DeMorgen spekuliert jedoch, dass Trump es Vorzieht in der Resdienz der US-Botschaft zu übernachten, währen Melania Trump und der Rest der Delegation im Hotel übernachten.

Trump befindet sich derzeit auf seiner ersten Auslandsreise seit Amtsantritt. Die Etappenziele Saudi-Arabien, Israel und Westjordanland liegen bereits hinter Trump. Der US-Präsident hat sich die nicht geringe Aufgabe gestellt den Nahen Osten zu befrieden. Heute Morgen besuchten Trump, seine Frau Melania und Tochter Ivanka den Papst. Nach Brüssel wird Trump weiterreisen nach Italien wo er am G7-Gipfel teilnehmen wird.