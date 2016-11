Finanzmärkte bereiten sich auf den Trump-GAU vor

Die Geldinstitute bereiten sich auf neue mögliche Unruhen auf den Finanzmärkte vor, als der republikanische Kandidat Donald Trump die Wahl gewinnen sollte. In Erinnerung haben sie den "Schock" im Juni nach der Brexit-Entscheidung. Die Finanzplätze Asiens werden die ersten sein, die am Mittwoch reagieren werden. Große Bankhäuser haben bereits vorsorglich die Zahl der Mitarbeiter bei der Aufnahme des Handels am Morgen verstärkt.Es begann alles mit einer kleinen Gruppe von Supportern Hillary Clintons. Die weiblichen Supporter hatten sich entschieden, in Clintons Lieblingsbekleidung, den Hosenanzug (Pantsuit), zur Wahl zu gehen. "Pantsuit Nation" ist nun eine landesweites Bewegung, die dazu aufrief, am Dienstag die Frauen dazu aufrief, im Hosenanzug zur Wahl zu gehen und für die demokratische Kandidatin zu stimmen. Die auf Facebook ins Leben gerufene Gruppe zählte zu Beginn rund 50 Mitglieder. Heute sind es laut Twitter zwei Millionen.Die demokratische Kandidatin Hillary Clinton hat kurz nach 8 Uhr (13.00 Uhr Luxemburger Zeit) ihre Stimme abgegeben. Ihr Wahllokal befindet sich in einer Grundschule ihres Wohnortes Chappaqua im Staat New York. Seine Stimme gab gleichzeitig auch ihr Ehemann, Ex-Präsident Bill Clinton ab.

Der US-Präsident vereint eine Machtfülle auf sich wie nur wenige andere Staatsoberhäupter moderner Demokratien. Nachdem der politisch unerfahrenen Republikaner Donald Trump in den US-Wahlkampf einstieg, wurde häufig die Frage gestellt: Was darf der US-Präsident eigentlich - und was darf er nicht? Fünf wichtige Punkte:

▪ Der Präsident darf keine Kriege erklären - das tut der Kongress. Er darf aber sehr wohl Kampftruppen in fremde Länder entsenden, wenn es für die Sicherheit der Vereinigten Staaten nötig erscheint. In diesem Fall muss er den Kongress spätestens nach 90 Tagen um Zustimmung bitten.

▪ Der US-Präsident ist in Personalunion auch der Oberkommandierende der US-Streitkräfte, der größten Armee der Welt. Er ist der Einzige, der den Einsatz von Atomwaffen anordnen kann und über die Gold Codes dazu verfügt. Allerdings könnten dies der Verteidigungsminister und der Stabschef unter bestimmten Umständen noch verhindern.

▪ Der US-Präsident kann Gesetze einbringen und auch von den beiden Parlamentskammern - Senat und Repräsentantenhaus - eingebrachte Gesetze per Veto verhindern. Dann kann er selbst wieder mit Zweidrittelmehrheit überstimmt werden. Kommt es zum Streit, hat der Präsident kein Recht, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen.

▪ Der US-Präsident ernennt die obersten Richter, die einen großen Einfluss auf politische und gesellschaftliche Leitlinien haben können. Allerdings müssen sie vom Senat abgesegnet werden.

▪ Der US-Präsident kann Gefangene begnadigen oder ihre Strafen mildern. Das gilt auch für die Todesstrafe.

Im Staat Missouri müssen die Wähler ihre Waffen draußen lassen.

Die erste Entscheidung der US-Präsidentenwahl fiel bereits am frühen Dienstag (MEZ): Die Demokratin Hillary Clinton gewann die Abstimmung in Dixville Notch mit vier zu zwei Stimmen gegen ihren republikanischen Herausforderer Donald Trump. Vor vier Jahren gab es ein Patt zwischen dem Demokraten Barack Obama und dem Republikaner Mitt Romney.

Im sehr persönlich gefärbten US-Wahlkampf kam oft zu kurz, dass beide Präsidentschaftskandidaten auch politische Positionen haben. Die sind bei Hillary Clinton eindeutiger zu benennen als bei Donald Trump, aber sie lassen sich doch gegenüberstellen:

Die Demokratin ist dagegen, das Recht auf Abtreibung abzuschaffen oder einzugrenzen. Trump hingegen ist anders als früher jetzt gegen Abtreibungen.Clinton will den Arbeitsmarkt vor allem über bessere Bezahlung und bessere Ausbildung reformieren. Der Republikaner verspricht Jobs, vor allem in der Industrie.Beim Gerüst ihrer Außenpolitik steht Clinton auf einer Linie mit der Regierung Obama. Trump will die Außenpolitik ausschließlich an US-Interessen ausrichten - getreu dem Motto «Amerika zuerst».Die Demokratin will vor allem den Zugang zu Universitäten erleichtern. Die immens hohen Studiengebühren sollen für arme Haushalte entfallen. Der Republikaner will die Schulbildung stärker dezentralisieren; Staaten und Kommunen sollen mehr Mitspracherecht bekommen.Die rund elf Millionen illegalen Einwanderer in den USA sollen nach Clintons Willen die Möglichkeit bekommen, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erhalten ("Path to Citizenship"). Trump hat Einwanderer wiederholt kriminalisiert und eine Null-Toleranz-Politik angekündigt. Zentraler Bestandteil seines ganzen Wahlkampfes ist die Mauer, die er an der Grenze zu Mexiko errichten will.Staat Clinton will die Luftangriffe gegen den IS intensivieren und moderate Rebellengruppen stärker unterstützen. Trump spricht immer wieder über einen Plan zur Bekämpfung der Terrormiliz, Details bleibt er aber schuldig.