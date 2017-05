Brutaler Überfall mit Motorroller

Verhältnisse wie in Rom. In der rue de Glacis auf Limpertsberg hielt am Dienstagnachmittag plötzlich ein Motorroller neben einem Fußgänger. Der Soziusfahrer stürzte sich auf den Mann, prügelte ihn zu Boden und klaute ihm dabei die Uhr.

Wenige Sekunden später saß der Unbekannte wieder auf dem Motorroller und flüchtete mit seinem Kollegen in Richtung Innenstadt. Der Mann blieb am Boden verletzt zurück. Er musste in ein Krankenhaus.

Von den beiden mutmaßlichen Dieben fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungen laufen, heißt es von der Polizei.