BCEE zahlt Millionenstrafe

Gegen insgesamt 57 Geldhäuser in der Schweiz, in Liechtenstein, Luxemburg und Österreich wird in Nordrhein-Westfalen wegen Verdachts der Beihilfe zur Steuerhinterziehung ermittelt, schreibt die Süddeutsche Zeitung in ihrer Dienstags-Ausgabe. Manchmal wird dabei um Strafzahlungen gefeilscht wie auf dem Basar, so die Zeitung.

In etwa zehn Fällen seien sich Strafverfolger, Anwälte und Banken handelseinig geworden, wird weiter berichtet. Der bisher größte Einzelposten war, laut der Zeitung, der Fall der Basler Kantonalbank, die 37,1 Millionen Euro zahlte. Die Luxemburger Bank BCEE soll zudem knapp 14 Millionen Euro zahlen, schreibt die Süddeutsche weiter. Eine Entscheidung zur Luxemburger Niederlassung der Deutschen Bank stehe noch an.

Bei der Spuerkeess stand am Dienstagmorgen niemand für Fragen zur Verfügung. Die betreffende Person sei den ganzen Tag beschäftigt, hieß es.

NRW hat nach Angaben des Finanzministeriums von 2010 bis heute durch Selbstanzeigen, Bußgeldzahlungen von Bürgern und Banken und so weiter rund 2,3 Milliarden Euro kassiert . Den Geldinstituten kamen die Fahnder zuerst durch CDs mit den Daten von Schwarzgeldkonten auf die Schliche.