Trump will Spar-Falken als Etatchef

= New York (dpa) -Mick Mulvaney gilt scharfer Verfechter fiskaler Sparsamkeit. Er nominierte am Samstag - einen Mann, der in der Vergangenheit wiederholt im Kongress eine treibende Kraft bei Ausgabenkürzungen war.

Die Behörde mit dem Kürzel OMB arbeitet unter anderem die Haushaltsvorschläge des Präsidenten aus und wird auch eine große Rolle bei Trumps Plänen für eine umfassende Steuerreform spielen.

Trump selbst erklärte am Samstag, Mulvaney werde dabei helfen, "kluge Entscheidungen" über Amerikas Budget zu treffen und "das Vertrauen der Steuerzahler darin, wie ihr Geld ausgegeben wird, zu erneuern".

Der gelernte Rechtsanwalt Mulvaney ist seit 1998 verheiratet und ist Vater von Drillingen. Er sitzt für den Bundesstaat South Carolina im US Repräsentantenhaus.