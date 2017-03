Die CSV-Kandidatenliste für Bettemburg

Der CSV-Ortsverband Bettemburg hat am Montag Kandidaten für die Kommunalwahlen am 8. Oktober am Montag veröffentlicht. Unter dem Motto "Mat eis no vir!" ziehen sechs Frauen und und neun Männer in den Wahlkampf.

1. Laurent Zeimet, 42, Bürgermeister und Abgeordneter, Bettemburg

2. Christophe Anthon, 28, Bettemburg

3. Guy Bley, 44, Bettemburg

4. Christine Doerner, 64, Gemeinderat, Bettemburg

5. Linda Dominici, 41, Nörtzingen

6. Tony Ferreira, 38, Bettemburg

7. Alain Gillet, 42, Bettemburg

8. Jeff Gross, 42, Gemeinderat, Bettemburg

9. Christiane Hennico-Kaber, 53, Bettemburg

10. Jean Marie Jans, 57, Bettemburg

11. Netty Kieffer-Bizjak, 62, Bettemburg

12. Najlaa Klonski-Mahboubi, 36, Fenneng

13. Carlo Köller, 49, Nörtzingen Nörtzingen

14. Nadine Stefanutti-Larosch, 41, Bettemburg

15. Philippe Trierweiler, 34, Bettemburg