Neunkirchen: schwer verletzter Luxemburger Fahrer

Gegen 5.oo Uhr am frühen Mittwochmorgen kollidierte vor der Tankstelle in der Königstraße ein schwarzer 5er BMW mit einem in Luxemburg zugelassenen Peugeot 307 SW. "Während der 53 Jahre alte Fahrer des seitlich getroffenen Peugeot-Kombis schwere Verletzungen erleidet, bleiben die beiden Insassen der BMW-Limousine gänzlich unverletzt", schreibt die Feuerwehr aus Neunkirchen in einer Pressemitteilung.

45 Mann waren im Einsatz, der Fahrer des Luxemburger Autos musste mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Rettungsmaßnahmen dauerten rund zwei Stunden. Über die Unfallursache herrscht Unklarheit.