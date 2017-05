850 Euro-Ticket für Obama Rede in Mailand

Die Tickets für seine "Keynote-Speech" am Dienstag bei der Veranstaltung Seeds&Chips in Mailand kosteten 850 Euro, wie die Organisatoren bestätigten. Nach Medienangaben sind die rund 3500 Tickets ausverkauft. Auf dem Kongress geht es um Ernährungssicherheit sowie um Trends und Innovation im Nahrungsmittelsektor.

Obama (55) war am Montag in Mailand angekommen, Tausende Schaulustige säumten die Straßen. Unter anderem traf der Ex-Präsident den italienischen Ex-Ministerpräsidenten Matteo Renzi und Unternehmergrößen wie den Präsident des Fiat-Konzerns John Elkann.

Rund 200 Rednern aus aller Welt nehmen an der Veranstaltung teil. Bei der noch bis Donnerstag andauernden Konferenz geht es um verschiedene Themen entlang der Lebensmittelkette - von der Landwirtschaft über Verpackungen, Müllvermeidung, digitale Restaurants und neue Technologien.

Obama wird unter anderem auch an einer Diskussion mit Sam Kass teilnehmen. Der frühere Koch des Weißen Hauses war Obamas Berater für gesunde Ernährung.

Auch Obamas Ehefrau Michelle hatte als First Lady für ausgewogenes Essen geworben. Sie setzte sich gegen Übergewicht bei Kindern ein und baute Gemüse im Garten des Weißen Hauses an. Barack Obama, der am 20. Januar aus dem Amt schied, wird diesen Monat auch in Berlin erwartet.