Arla investiert Millionen am Eifelstandort

Das Geld solle vor allem in die Modernisierung der Produktionsanlagen fließen, teilte der Konzern am Montag mit. Unter anderem sei eine neue Abfüllanlage geplant, zudem werde eine bestehende ersetzt. Pronsfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist der größte Produktionsstandort von Arla weltweit. Pro Tag werden dort 4,2 Millionen Kilogramm Milch verarbeitet. Auch aus Luxemburg wird das Unternehmen beliefert.

Insgesamt plant Arla Foods 2017 Investitionen in Höhe von 335 Millionen Euro für den Ausbau ihrer Produktionsstätten. Nach eigenen Angaben produziert die Molkereigenossenschaft in zwölf Ländern, Arla-Produkte werden in gut 100 Ländern vertrieben.

Arla Foods mit Sitz im dänischen Viby war 2012 mit der Milch-Union Hocheifel (Muh) in Pronsfeld zum drittgrößten Molkereiunternehmen Deutschlands verschmolzen. Heute arbeiten gut 1000 Mitarbeiter für Arla in Pronsfeld.