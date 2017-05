Sanitäter mit Messer als Geisel genommen

Dem Rettungsdienst wurde am Dienstagabend eine angetrunkene Person in einer Wohnung in Differdingen gemeldet, wie die Polizei mitteilt. Für die Sanitäter sollte es ein gefährlicher Einsatz werden.

Beim Eintreffen vor Ort, trafen sie auf einen Mann der sofort aufbrausend wurde und sich nicht untersuchen lassen wollte. Laut Polizei schlug der Mann die Hand eines freiwilligen Helfers weg. Dabei wurde er leicht verletzt.

Damit nicht genug. Der Mann bedrohte die Sanitäter mit einem Messer, äußerte Morddrohungen und hinderte sie daran die Wohnung zu verlassen. Laut Polizeibericht, ließ der Mann die Sanitäter erst nach einer Stunde wieder gehen. Die Polizei wurde hinzu gerufen und forderte vor Ort noch Verstärkung an.

Der Mann wurde in Handschellen gelegt und zur Dienststelle der Polizei gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Am Mittwoch wurde er dem Untersuchungsrichter vorgeführt.