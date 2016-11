Polizist sitzt in Untersuchungshaft

Laut dem Polizeibericht vom Wochenende kam es in der hauptstädtischen rue de la Faïencerie in der Nacht zum Samstag zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern. Am Mittwoch bestätigte die Pressetelle der Polizei, dass es sich bei den zwei Männern um zwei Polizisten handelte, die zu dem Zeitpunkt nicht im Dienst waren. Auslöser des Streits sollen private Angelegenheiten sein.

Einer der beiden wurde mit schweren Verletzungen ins Krankhenhaus gebracht. Der andere, laut Tageblatt-Informationen ein Hobbywrestler, wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Er sitz zurzeit in Untersuchungshaft. Die Polizei-Pressestelle erklärte am Mittwoch ebenfalls, dass der Mann vom Dienst suspendiert wurde.