Skurrile Fundstücke im Escher Wald

Am Samstag meldete sich ein Leser beim Tageblatt. Zweieinhalb Stunden hatten er und vier Freunde am Vormittag damit verbracht, in den Wäldern zwischen Esch und Schifflingen für etwas Ordnung zu sorgen und den Gemeindearbeitern mit ihrer spontanen Putzaktion unter die Arme zu greifen. Das ganze war als "Event" über Facebook organisiert worden und könnte in Zukunft nun regelmäßig über die Bühne gehen.

Nachdem die Putzkolonne die üblichen "Fundstücke" wie Plastik, Flaschen, Dosen und Farben bereits eingesammelt hatte, stieß die Gruppe ebenfalls auf Auto- und Motorradreifen, ein Bügeleisen, Metallgerüste und "riesige Plastikrohre", wie die Helfer die Beute beschrieben: "Da hat sich jemand wohl sehr viel Mühe gegeben, um die dort abzulegen," meinte einer der freiwilligen Helfer. Während einige Artikel bereits verrostet oder eingewachsen waren, wurde auch "frische" Dinge in den großen Plastiktüten der Sammler verstaut.

Das "Highlight", wie sie es selbst formulierten, war für die Sammler aber ein Haufen "Erwachsenen-Spielzeug", das jemand im Wald "vergessen" hatte: Von Filmmaterial bis hin zu Elektrorasierern und einer noch ungeöffneten Gleitcrème hatte sich der frühere Besitzer eines ganzen Haufens dieser Dinge entledigt.

"Man kann sich nicht vorstellen, was die Menschen alles im Wald hinterlassen. Es grenzte an eine Art Mini-Deponie," so einer der Männer, der anonym bleiben möchte.

Nachdem sie ihre ganzen Fundstücke an einem Parkplatz zusammengelegt hatten, informierte die Putzkolonne kurz später die Escher Gemeinde.