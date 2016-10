Rosberg sichert sich Pole Position

Rosberg hatte auch in den vergangenen beiden Jahren Startplatz eins in Japan erobert, das Rennen hatte jedoch jeweils Hamilton gewonnen.

In der WM führt der Deutsche vor dem 17. Saisonlauf am Sonntag 23 Punkte vor dem Briten. Dritter in der Qualifikation wurde Kimi Räikkönen vor seinem Ferrari-Stallrivalen Sebastian Vettel, der allerdings drei Startplätze nach hinten strafversetzt wird.

Das Rennen in Japan beginnt laut formel1.de am Sonntag um 7.00 Uhr.